Da cumenzar gist uss danovamain cun la responsabladad per dus hotels signifitga ina sfida per il pèr engiadinais-bavarais. Dentant n’hajan els betg pensà vid la situaziun actuala cur ch’els hajan suttascrit il contract per l’Hotel Crusch Alva e l’Hotel Engiadina a Zuoz.

I na vegn betg ad esser adina simpel per nus, dentant essan persvadids che noss siemi daventa pass per pass realitad.

Tut è nov

In’ulteriura sfida per il pèr hotelier saja er il fatg ch’els cumenzan la stagiun tar bunamain nulla. L’Hotel Engiadina era avert be sco garni la stagiun passada. Uschia manchian era cifras per congualar, admetta Madlaina Senter-Rauch.

Nossa schanza è nossa cuntrada

Era sche las reservaziuns na vegnian betg anc uschiè svelt sco auters onns, è l’hoteliera diplomada persvadida ch’ils giasts vegnan a tschertgar precis lieus sco l’Engiadina. Là nua ch’i dat plazza avunda per giudair la natira. Cun manar l’hotel da trais stailas ed in da quatter portan ils Senders er ina gronda responsabladad per ils radund 30 collavuraturs.

Project da siemi

Il siemi che Madlaina e Florian Sender-Rauch vulan realisar cun manar ensemen dus hotels a Zuoz, quel è gia ditg preschent tar els. Per l’hoteliera engiadinaisa saja quai er in turnar a chasa. Madlaina Sender-Rauch è oriundamain da Zuoz.