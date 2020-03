Abitants fan squitsch a la regenza per in sviament

Il traffic tras vischnanca s’augmenta adina dapli. Tras la clinica Holistica e l’avertura dal Muzeum Susch dettia quai er adina dapli peduns en vischnanca, uschia Hermann Arquint, l’iniziant da la rimnada da suttascripziuns. Nagin passadi da peduns, nagina glisch e parts fitg stretgas en vischnanca chaschunan adina puspè per in grond caos da traffic.

Hermann Arquint, ch’è turnà avant 5 onns puspè en patria, haja observa lung avunda la situaziun da traffic. Tenor l’um dad 80 onns, saja uss passada la pazienza tar ils abitants. Tras la charta cun 177 suttascripziuns vul ins tenor Arquint sa metter en per in sviament a Susch e cuntanscher in discurs persunal cun deputads da la regenza.

