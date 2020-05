Tenor il plan da finanzas che las duas regiuns enturn il Parc Naziunal han elavurà, duessan las vischnancas da quellas sa participar cun 150’000 francs l’onn al parc e quai per ils proxims tschintg onns.

La clav da scumpart prevesa che tut las vischnancas da l’Engiadina, la Val Müstair e Samignun sa participeschan cun total 100’000 francs. Ils ulteriurs 50’000 francs duessan surpigliar las vischnancas che cunfinan directamain cun il Parc Naziunal, numnadamain Zernez, S-chanf, Val Müstair e Scuol.

Il mars aveva gia decis la regiun Malögia da sa participar al Parc Naziunal e quest’emna ha uss er la conferenza da presidents da la Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair (EB/VM) prendì quella decisiun. Sco proxim ston uss tut las vischnancas pertutgadas anc trair la decisiun definitiva, sch'ellas sa participeschan. Quella decisiun duess seguir anc quest’onn, ha ditg il manader da gestiun da la Regiun EB/VM Rico Kienz.

Era il chantun sa participescha

Il deputà dal Cussegl grond da Susch, Emil Müller, aveva inoltrà tar il chantun la dumonda per in sustegn finanzial. La regenza ha dentant infurmà ch'i manchia la basa legala per sustegnair finanzialmain il Parc Naziunal Svizzer. Cun il sustegn da las vischnancas è quella cundiziun però abolida. L’import ch'il chantun vegn a contribuir al parc, n’è anc betg enconuschent.