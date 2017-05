Sustegn finanzial per IOF

L’Institut Otalpin Ftan survegn 370’000 francs dal Padrinadi svizzer per vischnancas da muntogna. Quai ha la suprastanza dal padrinadi decidì en sia davosa seduta la fin d’avrigl.

Sper differents projects d’infrastructura e sanaziuns dad alps, survegnan era dus projects cun caracter da pionier sustegn finanzial dal Padrinadi svizzer per vischnancas da muntogna. In da quels è il project per realisar in center da cumpetenza en il sectur d'informatica a l’Institut Otalpin Ftan. In project che procura ord vista dal padrinadi per in augment d’attractivitad e meglras cundiziuns da viver en ina regiun da muntogna.

Sco quai che Jon Peer, president dal cussegl d’administraziun ha ditg envers RTR saja l’Institut Otalpin Ftan impressiunà da la generusitad envers la scola. Tenor el demussa quai la fidanza e la stima per la lavur fatga e porta la scola, suenter la nova partenza in pass pli enavant en la dretga direcziun.