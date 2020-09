La suprastanza commnuala da Puntraschigna refusa ina contribuziun finanziala per il project «Sutga Rumantscha». Cun quest project duessan ils visitaders da tuttas jugis sin territori rumantsch survegnir in'invista en lingua e cultura rumantscha. Ils cuntegns vegnissan elavurads ensemen cun la Lia Rumantscha.

La suprastanza communala da Puntraschigna scriva en ina communicaziun, refusa ella dentant da pajar la contribuziun da passa 23'300 francs ord motivs pregiudizials e perquai che la contribuziun paria plitost chara. I dettia in'entira retscha da manaschis a Puntraschigna che s'engaschian a favur dal rumantsch e per las valurs culturalas.

Sutga Rumantscha

Legenda: In zic uschia pudess questa pultruna forsa guardar ora, simplamain cun inclus in tablet ed audpledaders. Pixabay

Tar l'idea da la «Sutga Rumantscha» vai per ina pultruna che cuntegna diversas medias. Cumponentas tecnicas sco autpledaders e tablet duain vegnir construids en la pultruna. Il cuntegn per dar in'invista al rumantsch per ils visitaders, duai vegnir elavurà ensemen cun las jugis e la LR e duai er vegnì mantegnì en ils idioms locals.