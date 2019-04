Svegliar l’interess per il turissem – ina radunanza per mintgin

Radunanzas generalas èn normalmain mo per ils acziunaris. Cun avrir la radunanza generala da la societad da turissem vulan ils responsabels dentant crear ina plattafurma per s’inscuntrar, per barattar ideas, per deponer critica però er per chattar soluziuns per l'avegnir. L'idea perquai ha gì il cussegl d'administraziun da Turissem Engiadina Scuol Samignun Val Müstair SA sut la direcziun da Ludwig Jenal.

Preschent è stads l'entir persunal da gestiun da la societad, singuls politichers ed era manaders da fatschenta. Plitost pitschna è stada la preschientscha da la parahotellaria e hotellaria. Ludwig Jenal vesa differentas raschuns per quai. Forsa saja il viadi stà memia lung u ch'els n'hajan betg gì temp. L’avegnir vegnia a mussar, quant interess ch'è avant maun en la regiun.

Restar visibel en il mund digital

A la radunanza generala èn ils radund 30 preschents vegnids infurmads davart il quint annual. Quel serra cun in gudogn da radund 500 francs. Vinavant èn la situaziun e las sfidas actualas dal turissem stads tema. La pli gronda sfida saja da restar actual e visibel en il mund digital, han manegià ils responsabels.

