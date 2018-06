Il 1929 ha il vitg da Silvaplauna tematisà l’emprima giada in sviament. Radund 30’000 autos l’onn passavan quella giada sur il pass dal Güglia.

Ils 27 da zercladur 2018 vegn surdà il tunnel da 750 meters lunghezza al traffic. L’entschatta da l’idea da sviar il vitg da Silvaplauna è naschida però 90 onns avant. Ils emprims autos eran arrivads il 1925 sur il pass dal Güglia e mo 4 onns pli tard avevan ils da Silvaplauna l’impressiun da vegnir surdumandads cun il traffic tras il vitg, quella giada circulavan radund 30’000 autos l’onn sur il pass. Per coordinar il traffic era vegnì engaschà in policist d’autos.

Il 1950 è la dumonda danovamain vegnida sin maisa. Ma ils possessurs dal terrain temevan ina devastaziun da la cuntrada. Els han laschà metter radund in milliun m² terren enturn Silvaplauna sut protecziun da la natira.

Il 1973 ina decisiun finala – Silvaplauna vul in tunnel

Pir il 1969 ha la regenza grischuna fatg ina proposta per in sviament avert, nagin tunnel. Ma quella varianta n’ha betg plaschì a la populaziun. L'onn 1973 ha lura il vitg decidì che sulettamain in tunnel duess purtar la soluziun.

Sin quai è vegnida lantschada l’idea – projects e variantas èn vegnidas discutadas, la finanziaziun ed era recurs èn stads temas centrals. Il 2010 han las lavurs finalmain cumenzà ed 8 onns pli tard, ils 27 zercladur 2018 pon ils da Silvaplauna festivar l’avertura dal sviament.

