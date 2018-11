Caos da traffic regia a La Punt Chamues-ch. Almain cura che blers turists èn en la regiun. Per evitar las colonnas lungas e distgargiar la vischnanca dal traffic, dessi dar in sviament. L'uffizi da construcziun bassa ha preschentà oz sia nova varianta – ina che custa 80 milliuns francs.

600 meters lung è il tunnel planisà che duess quasi ir sut il vitg en. El è l’element essenzial dal sviament planisà ed era la raschun principala per ils auts custs dad 80 milliuns francs. Pertge be il tunnel budgetescha l’uffizi da construcziun bassa cun 50 milliuns francs. Dasper è era planisà ina nova punt da 50 meters che maina sur l’En ora – da vesair en ils documents , il link avra en ina nova fanestrapublitgads oz da l’uffizi.

Cuntent ch’i dat moviment en chaussa sviament è il president da vischnanca Jakob Stieger. La suprastanza sustegnia il project, cunquai ch’il sviament saja era impurtant per la vischnanca. Durant dis sco tranter Nadal e Bumaun, u durant la stagiun auta la stad, dettia quai bleras colonnas en il vitg, ed i dettia era accidents.

Access dal maun fallà

La nova varianta ha dentant era insatge che na plascha betg uschè bain al president communal. La rundella che collia la vischnanca cun la via principala saja dal maun fallà. «Oriundamain eri gea planisà ch’i vegnia bajegià la rundella avant La Punt sch’ins vegn davent da l’Engiadin’Ota. Ussa è ella dentant planisada da l’auter maun dal tunnel», sa disturba Jakob Stieger. «Uschia stuain nus tuts ir atras il sviament per ir a chasa ni a la lavur cunquai che nus essan plitost s’orientads vers l’Engiadin’Ota».

Project adattà a la critica

Gia il 2015 aveva l’uffizi per construcziun bassa preschentà ina emprima versiun dal project dal sviament cun in tunnel. Quel aveva dentant la cumissiun federala per la protecziun da la natira e da la patria crititgà. Da vulair metter il material or dal tunnel avant il vitg sco era far la ina rundella saja ina «restricziun gravanta» dal maletg dal vitg, che saja da muntada naziunala.

Il chantun ha perquai ussa surlavurà il project. Il material or dal tunnel na vegn betg pli deponì al lieu e la rundella saja vegnida translocada da la vart dal Sid dal vitg.

Sche tut va tenor plan ed i dat nagins recurs ils proxims 30 dis lura quinta il chantun da pudair cumenzar cun la construcziun il 2020. El quinta cun in temp da fabricaziun da bundant otg onns.

