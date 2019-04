Il Swiss Snow Happening è l’inscunter per sa mesirar ma er per barattar ideas.

Igl è in inscunter d’ina gronda famiglia. Cumparegliar las prestaziuns stat en il center da las occurrenzas dal Swiss Snow Happening. Ma per il directur da Swiss Snowsports, Riet Campell, è quest inscunter era ina plattafurma per barattar ideas e visiuns tranter ils magisters da skis moderns.

Mintg’onn absolvan radund 600 persunas la scolaziun da magisters da skis e da quels fan radund 100 il diplom federal. La lavur dal magister da skis resta vinavant impurtant malgrà ch'il dumber da skiunzs sa diminuescha en avegnir. Impurtant per il directur da Swiss Snowsports è da restar al current e chattar la purschida giavischada dal giast.

Empè da magister da skis – magister da disciplinas

Il directur Riet Campell prevesa da fusiunar differentas purschidas da basa. Il magister da bike, quel da riverrafting, la guida per far turas tras la natira e natiralmain il magister da skis, tut quels ston absolver ina scolaziun da basa. Tar quella tutgan per exempel curs d’emprim agid, enconuschientschas da linguatgs e la metodica d’instrucziun - la finamira da Campell èsi da coordinar quellas purschidas.

