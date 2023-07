La destinaziun San Murezzan Engiadina pudess daventar il 2028 lieu d'occurrenza per ils emprims FIS Games. Swiss Ski ha communitgà a la FIS – la Federaziun internaziunala da skis – ch'ins saja fitg interessà da realisar ils gieus ensemen cun San Murezzan.

FIS Games Avrir la box Serrar la box Ils FIS Games duain esser campiunadis che duessan vegnir organisads en l'avegnir mintga 4 onns durant envierns nua ch'i na dat nagins gieus olimpics e nagins campiunadis mundials.

Part dad els duain far tut las disciplinas da la FIS: skis alpin, cursa lunga, cumbinaziun nordica, sigl cun skis, snowboard, skicross, freeski, aerials e moguls. Vinavant duain er telemark, sport paras, speedski e freeride vegnir integrads.

Ussa stoppian ins examinar las pretensiuns che la FIS fa als organisaturs per chattar ora, sch'ina candidatura svizra per quest eveniment grond fiss pussaivla. Part da quai saja da sclerir quantas disciplinas ch'ins fiss bun da far e da chattar lieus per las differentas occurrenzas. Er anc avert sajan ils custs da tut l'occurrenza.

A la conferenza dals presidents da la regiun Malögia haja Daniel Bollinger da Swiss Ski preschentà l'idea, scriva la Posta Ladina. El haja accentuà ch'i saja essenzial ch'i dettia ina decisiun da principi da la regiun sch'ins veglia uschia in eveniment.

Il lieu d'occurrenza per il 2028 vegn decis la primavaira dal 2024 da la FIS.