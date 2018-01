Tadlar ils giavischs dals giuvens engiadinais

Mia Engiadina ha organisà ina sairada da discussiun cun la giuventetgna indigena. Jon Erni e Not Vital raquintan da lur success e lur return in Engiadina.

Ils protagonists n' avessan betg pudì esser pli differents, dad ina vart il econom Jon Erni che deriva da la part tecnologica e da l’autra vart l’artist da renum internaziunal, Not Vital.

Ils radund 50 preschents, giuvens e vegls han tadlà cun grond interess las duos istorgias cumplettamain diversas. Ma finalmain han omadus cuntanschì lur finamira sulettamain cun grond engaschament e passiun.

Nagins plans concrets

Oravant tut la giuventetgna ha savì da profitar dals raquints dals duos enconuschents protagonists ma era dal pli giuven preschent sin il palc, da Nicola Roner che ha realisà in siemi cun avrir ina disco a Scuol.

L’intenziun era in prima lingia da manar a giuven e vegl da discurrer ensemen sur da problems actuals en la regiun e quella finamira ins ha accumplì. Sumegliantas sairas ins prevesa perquai d’organisar era in avegnir, uschè il moderatur Not Carl.