Datti insatgi che pudess remplazzar il «superstar» Dario Cologna? Il potenzial fiss avant maun, ma la via al profisportist è lunga. Ils 9 e10 da favrer datti ina pussaivladad per mussar, tgi ch'è ferm en il passlung, quai en occasiun dal campiunadi svizzer U14/U16 a Puntraschigna.

Durant la fin d'emna dals 9 e 10 da favrer 2019 han lieu a Puntraschigna las cursas dal campiunadi svizzer da passlung U14 ed U16. Ina buna schanza per demonstrar, quant ferm che las giuvnas indigenas ed ils giuvens indigens èn en questa categoria. Uffants da l'entira Svizra sa participeschan a quellas cursas – il congual naziunal po vegnir fatg.

Engadin Nordic

Il cader da l'Engiadin'Ota è organisà fitg bain. Dus trenaders èn engaschads per trenar ils giuvens da la regiun ed els tutgan tar ils megliers da l'entira Svizra. Il squitsch per ina successura u in successur per Dario Cologna e cumpagnia è perquai existent. Tenor Adriano Iseppi, president dad Engadin Nordic, datti differentas giuvnas e giuvens che han il potenzial per daventar profisportist/a, ma la via saja lunga e greva.

