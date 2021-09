Tenor Christian Gartmann da la Taskforce Engiadina saja l’idea betg vegnida acceptada d’introducir tests gratuits en Engiadin’Ota per ils giasts durant il mais d’october. Be Silvaplauna è pront da pajar ils custs per tests da Covid. La decisiun da las vischnancas è tenor el chapibla.

Las vischnancas na vulan betg cuntrafar a la decisiun da la Confederaziun ed era betg tractar ils giasts auter ch’ils indigens.

En in proxim pass saja la Taskforce Engiadina vid eruir co i stat cun las capacitads da testar en las singulas vischnancas. La capacitad en la policlinica a San Murezzan sajan numnadamain gia uss a la limita e quai gia avant las vacanzas d’atun.