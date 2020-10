Samedan sbassa taxa per ruments

Samedan sbassa sias taxas per ruments. La suprastanza communala ha decis, da reducir la taxa fundamentala per stgars 14%. Sco la vischnanca communitgescha vala la nova tariffa davent dal prim da schaner 2021. La finanziaziun dal sectur da ruments mussia actualmain in surpli ed ils proxims onns n'haja Samedan era betg planisà pli grondas investiziuns en quest sectur, argumentescha la suprastanza da Samedan.