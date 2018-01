Taxis cun 140 km/h finanzieschan la bobera

Pel mument èn la cuppa mundiala da bob e quella da skeleton a San Murezzan. Pussibel è quai grazia a viadis da taxi cun 140 km/h.

Viadi giu per la bobera da San Murezzan 2:02 min, dals 10.1.2018

L’iral da bob a San Murezzan è ina bobera dals superlativs. Ella è cun 1722 meters la pli lunga, è la pli veglia ed è l’unica fabritgada cun glatsch natiral. Entaifer trais emnas vain fabritgada la pli gronda sculptura da glatsch - custs totals in milliun francs.

La bobera na è betg fabritgada be per profis che van cun passa 140 km/h giu per l’iral cul bob. Era amaturs dal sport da bob astgan far viadis spectaculars. Quai en furma da viadis da taxi cun in pilot ed in franader rutinà.

Ils viadis da taxi na èn betg be in’attracziun da 70 secundas adrenalin pur ma era ina funtauna d’entradas bain vesida per il bobrun. Cun radund 3’000 passagiers pon ins generar entradas da radund 750’000 francs.

Tenor Damian Gianola, il manader dal bobrun, fissi fitg grev sche na perfin impussibel da mantegnair la bobera senza questas entradas supplementaras.