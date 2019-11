Tgi translatescha il proxim teater? Questa dumonda era il punct da partenza avant in onn. Il punct da partenza per Ivan Tschenett. Betg per translatar in teater, mabain per til scriver sez.

Avant ch'jau stoss translatar in teater scriv jau pli gugent sez in.

Ed uschia ha l'um giuven da 28 onns cumenzà avant bundant in onn a scriver vi da ses emprim toc da teater. Il resultat porta il titel: «Tots stolan ora» ed è ina cumedia en dus acts.

Forsa n'ha jau in tschert dun da scriver, sch'jau cumenz a scriver schi va quai tut da sulet.

Il resultat ves'ins en sonda, ils 16 da november a Müstair. Suenter dus mais provas ha il teater numnadamain premiera. Per Ivan Tschenett in mument da tensiun.

La pli gronda tema è ch'il public na ria betg.

La reacziun dal public è era decisiva per l'avegnir dad Ivan Tschenett sco autur da teater. Mo sche ses emprim toc plascha vul el ponderar da scriver ulteriurs tocs. Ideas e gust vessa'l numnadamain schont.

RR actualitad 17:00