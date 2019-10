Suenter il cult divin ha lieu il punct culminant da la festa da la racolta, il cortegi tras Valchava. Vatgas, chauras, asens e chavals fan part, ma era tractors vegls decorads cun bellas flurs. Intgins dad els tiran chars da fain, era quels decorads cun flurs, ma era cun fritgs e verdura, damai cun la racolta da questa stad.

Suenter il cortegi sa preschentan ils purs indigens, ma era vendiders d'ordaifer al martgà. Els vendan quai ch'els han producì e racoltà durant la stad.

Maletg 1 / 11 Legenda: Cumenzà ha il cortegi cun vatgas, per part decoradas cun flurs... RTR, Riccarda Müller Maletg 2 / 11 Legenda: ...fatg part ha dentant era ina scossa da chauras... RTR, Riccarda Müller Maletg 3 / 11 Legenda: ...ed ina gruppa da chavaltgaders. RTR, Riccarda Müller Maletg 4 / 11 Legenda: Era tractors vegls na pon betg mancar ad in cortegi co quel a Valchava. RTR, Riccarda Müller Maletg 5 / 11 Legenda: Ils scolars da la Val Müstair han mussà in artg s. Martin. RTR, Riccarda Müller Maletg 6 / 11 Legenda: Ina part da la gruppa da costums ha pudì far il cortegi sin in char... RTR, Riccarda Müller Maletg 7 / 11 Legenda: ...mattinas en costum cun ina chavra... RTR, Riccarda Müller Maletg 8 / 11 Legenda: ...autras han fatg il cortegi a pè ed han repartì magiels da vin. RTR, Riccarda Müller Maletg 9 / 11 Legenda: 10 onns fusiun Val Müstair era il tema da la festa da la racolta 2019, perquai han il president communal e ses vice tratg in char cun quest tema. RTR, Riccarda Müller Maletg 10 / 11 Legenda: Betg mo societads da musica ed ina chapella da musica populara han trategnì ils visitaders, mabain era ina gruppa da tubas. RTR, Riccarda Müller Maletg 11 / 11 Legenda: La racolta or da l'iert, la decoraziun sin in dals chars da fain. RTR, Riccarda Müller

Racolta fitg differenta

Sch'ins dumonda ils purs da la Val Müstair davart lur racolta survegn ins tut las respostas pussaivlas. Ina racolta fitg buna han ils ins gì, ina mediocra ils auters. L'aura, quella haja procurà per exempel per pli pauc mel e per part per pli pauc fain. Da l'autra vart però per ina fitg buna stagiun d'alp, ch'ha bain cumenzà pli tard ma era durà pli ditg. Ed en iert, din las puras, saja quai uschè u uschia mintg'onn ina surpraisa tge che creschia bain e tge main.

10 onns fusiun Val Müstair

La festa ha era festegià il giubileum da 10 onns dapi la fusiun da las vischnancas en Val Müstair. La suprastanza ha tratg in char durant il cortegi, i ha dà in act festiv cun il president da la regenza grischuna, Jon Domenic Parolini, ed ina concurrenza da segar tranter las fracziuns da la Val Müstair.

