Andrea Carpanetti - in cor per corns da chatscha e chavrielins

Sunar il corn da chatscha è per Andrea Carpanetti ina gronda passiun. Il 1999 ha el fundà cun intgins collegas la gruppa che dumbra oz radund 20 commembers. Vegnir ina part da la gruppa da corns a Ftan n'è dentant betg simpel.

La persuna sto esser chatschadra u chatschader per vegnir en nossa gruppa.

Circa 25 giadas ad onn s'inscuntra la gruppa per far musica. Sunar il corn da chatscha è dentant mo ina part impurtanta. I giaja er per la cumpagnia. Durant la stad cumbineschian els las provas savens cun ina grillada cu ina visita en chamona tar in commember.

La drona - la maschina per salvar ansiels

Ina relaziun in zic differenta ha Andrea Carpanetti tar la drona. Avant dus onns ha il chantun introducì la drona cun camera termica per salvar ansiels ch'èn en la prada ed èn en privel da vegnir mazzads tras la maschinas da segar. Sco president dal district da chatscha tranter Ftan e Samignun è el dapi dus onns involvì en chaussa.

Legenda: Per il chatschader passiunà èsi impurtant da salvar ansiels. RTR, NINA DEFUNS

Sgular cun la drona saja, cuntrari tar il corn, betg ina passiun dad el, raquinta il bab da famiglia. Cura che el sgola cun la drona lu giaja per salvar ansiels e na betg per sgular la drona. Quest onn hajan els fin quà salvà radund 45 chavriels.