è situà en l'Engiadina Bassa sin 1648 meters sur mar

ha radund 500 abitants

è ina fracziun da la vischnanca da Scuol – quai dapi la fusiun dal 2015

il vitg è dividì en duas parts: Ftan Grond e Ftan Pitschen

Fertant che Ftan è durant l'enviern in lieu ideal per far vacanzas da skis, è il vitg durant la stad per indigens e turists in bun punct da partenza per viandar sco per exempel en la Val Tasna, sin l'alp Laret ubain sin il Piz Minschuns u Piz Clüna. E per quels che vulan far in di pli patgific, datti dapi in onn il Lai Padnal per ir a far bogn.

Ftan è er enconuschent per sia scola media, l'Institut Otalpin. L'onn passà ha la scola pudì festivar il 25avel giubileum da la classa da sport. Sportists enconuschents sco Dario Cologna, Nevin Galmarini, Irene Cadurisch, Elena Könz e Christian Haller han frequentà il gimnasi da sport a Ftan.

Pli u main mintga vitg ha in usit ch'è unic e spezial, ch'i dat be tar els e che vegn vivì mintg’onn cun gronda superbia. A Ftan è quai il «schüschaiver». Era sch’il num lascha supponer ch’il «schüschaiver» saja in’isanza da tschaiver – fiss atgnamain chapibel il favrer – na datti naginas mascras e naginas guggas.

A Ftan è naschì e creschì si il cumponist da bleras chanzuns rumantschas Robert Cantieni (1873 – 1954). Ina da sias pli enconuschentas chanzuns è segiramain «Chara lingua da la mamma».

E da Ftan deriva er in dals pli impurtants artists figurativs dal Grischun dals onns 1950, Edgar Vital (1883 – 1970). El è stà dissegnader, pictur, e durant divers onns er illustratur – per exempel dal Chalender Ladin.