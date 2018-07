Il mars 2017 han tut ils 5 commembers dal cussegl da fundaziun inoltrà la desditga per immediat – il motiv è stà la gronda disfidanza tranter collavuraturas e commembers da la fundaziun sut la batgetta da Gabriela Binckert. RTR aveva rapportà da quest eclat.

Il nov team dal cussegl da fundaziun, sut il presidi da Peder Andri, ha savì co far, per salvar la «Manufactura Tessanda Val Müstair» or da la situaziun dramatica. Tenor ina da las commembras novas, Sonja Cazin da Tschierv han ins en in emprim pass stuì gudagnar enavos la fidanza da las collavuraturas.

Ina nova strategia per l'avegnir

Sin mintga product stat il num da la collavuratura che ha realisà quel, ina nova pagina d’internet, ina nova identitad da l’interpresa, dapli responsabladad per las collavuraturas – quai mo ina part da las mesiras fatgas. Ils emprims pass en damai realisads e sco proxim ston ins uss anc optimar ils process da lavur, tegnair en egl ils custs ed augmentar la vendita dals products en Val Müstair, ma era en l'entira Svizra.

90 onns Manufactura Tessanda Val Müstair

Per la Tessanda èsi ina gronda onur ch'il cusseglier federal Ignazio Cassis piglia part a la festa da giubileum. Tar sia elecziun aveva el menziunà d’esser qua per tut las regiuns linguisticas. La cussegliera da fundaziun Maya Repele ha pudì persvader il cusseglier federal ed uschia arriva Cassis sonda, ils 7 fanadur en Val Müstair.

