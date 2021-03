Per differents geniturs è la decisiun grev da chapir – ils arguments dal cussegl da scola na persvadan betg

Il cussegl da scola argumentescha sia decisiun, che far tests na portan betg ils resultats giavischads, far tests ad uffants ch’èn sauns na fetschia nagin senn. Latiers dovrian quels temp da scola per vegnir realisads.

Arguments ch'ils geniturs n’acceptan betg. Uffants èn bleras giadas asintomatics e derasan il virus a la magistraglia, geniturs, tatta e tat senza savair ch’els han quel. Plinavant n’acceptan els betg l'argument dal temp, uschè in test è fatg en paucas minutas. Plinavant datti anc dapli arguments betg plausibels tenor ils geniturs preoccupads.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Zernez Nagins tests da corona en scola 18.03.2021 Cun video

Tenor il president dal cussegl da scola, Beat Schärer, han els era dumandà a la magistraglia co lezza valitescha ils tests in scola. Quella haja ditg da princip gea, ma betg insistì sin quella posiziun.

Sin dumonda da RTR al mainascola ha quel infurmà che la decisiun saja legitima e ch’el na vuless betg prender posiziun en chaussa. E finalmain ha era il president communal, Emil Müller, infurmà ch'il cussegl da scola haja quella legitimaziun, quel saja vegnì elegi dal pievel e causa quai n'haja el betg la pussaivladad d'intervegnir a la decisiun democratica.

Posiziun dal departament d’educaziun

Il departament ha dà resposta en furma d’in e-mail. El ha communitgà ch'ils tests sajan facultativs. Els na s’intermettan betg a la decisiun dal cussegl da scola da Zernez – ma che 95% da las vischnancas sa participeschan Grischun. Plinavant han els infurmà da betg vulair prender posiziun sin ils arguments dal cussegl da scola da Zernez.