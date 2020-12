La fin d’emna proxima cumenza il project da tests da massa da corona.

Per l’installaziun dals centers da test èn responsablas las vischnancas. Ellas survegnan sustegn dal Chantun che prescriva precis, co ch’ils centers duain guardar or e quant gronds ch’i ston esser. En il cas da la vischnanca da Zuoz vegn installà il center en la halla da gimnastica da la scola primara.

A Scuol percunter installesch’ins dus centers da test en dus differentas fracziuns. Quai en la sala da gimnastica ad Ardez e quella a Scuol.

Sfida da recrutar persunal

Installadas vegnan duas lingias cun las differentas staziuns. Las persunas che sa laschan testar vegnan numnadamain chanalisadas en duas lingias e van da la staziun da registraziun sur quella dal test enfin tar quella, nua ch’i vegn registrà il resultat. Quai pretenda pia bler persunal. Fertant ch’il chantun e l’ospital planiseschan il persunal medicinal che executescha ils tests, èn las vischnancas responsablas per la part administrativa. Tenor Andrea Gilli, il president communal da Zuoz, èn a Zuoz dumandads ils collavuraturs communals. En pli hajan els da recrutar anc 12 gidanters per di. Er en acziun vegnan ad esser ils pumpiers. Els èn responsabels che la glieud tegna en las reglas da corona.

Capacitad per 400 tests per di

Tenor Patrick Steger, il chanzlist da la vischnanca da Zuoz han els capacitad per far 200 tests per lingia per di, total pia 400 tests per di. Zuoz dumbra var 1'300 abitants.