A Zernez ha gì lieu in inscunter tranter il Tirol, il Grischun e l'Uffizi da sanadad BAG.

Profitar in da l’auter e collavurar sur pajais

Tar quest inscunter a Zernez han ils responsabels oravant tut vulì barattar lur experientschas per diminuir sbagls e profitar in da l’auter. Tenor il manader dal project «Südtirol testet» ha il test da massa en l'Italia gì success. Là èn ins actualmain er vidlonder da far permanentamain tests.

Uss ha ina part dal Grischun er fatg tests per pudair observar, sch'ina simpla strategia analog a quella dals Tirol dal Sid fiss ina pussaivladad er per il chantun Grischun u schizunt per la Svizra.

Tenor infurmaziuns dal manader dal stab directiv chantunal Martin Bühler èsi previs da far era en autras vischnancas e regiuns quests tests da massa.

E per l’Uffizi federal da sanadad BAG duess questa emprima lavur da pionier en Grischun manar a dapli enconuschientschas per pudair far ils proxims pass cunter la pandemia da corona.