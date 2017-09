Tge che resta dals campiunadis mundials da skis

Ils campiunadis mundials da skis a San Murezzan 2017 han purtà 144'000 pernottaziuns al Grischun. Tut en tut han ils campiunadis generà ina valur brutta da 142 milliuns francs al chantun.

Cunquai tutgan ils campiunadis a San Murezzan tar la segund gronda occurrenza en l'istorgia da la Svizra. Sulet l'EURO 2008 ha anc purtà dapli. Sco quai ch'il president dal comité d'organisaziun Hugo Wetzel ha communitgà avant las medias, fetschian ins quint cun cifras nairas. La fin da l’onn vegnia publitgà il quint definitv.

Cun introducir in management da project cun meds d'agid sco in plan da finanzas, saja reussì da garantir che l'occurrenza saja economicamain supportabla.

Crear in'ierta per la regiun

La visiun dals campiunadis mundials a San Murezzan na saja però betg mo stada d'organisar campiunadis cun ina bun'atmosfera mabain in'occurrenza ch'è era economicamain ed ecologicamain purtabla. L'occurrenza gronda saja er vegnida nizzegiada per crear innovaziuns ed in'ierta per la regiun.

134 milliuns aspectaturs han guardà las cursas live a la televisiun, 165’000 han guardà las cursas a Salastrains. 40’000 liters biera è vegnida bavida durant il Campiunadi mundial a San Murezzan. Cifras che fan en mintga cas impressiun e ch’èn tut auter che quotidianas per l’Engiadina Ota. Tge che tut quai porta la fin finala a lunga vista, questa resposta ha in studi da la scol’auta da Lucerna empruvà da respunder.

Durant ils ultims tschintg onns ha Jürg Stettler e ses team persequità las lavur enturn ils 22 projects ch’èn vegnì inoltrads en connex cun l’effect a lunga vista d’in eveniment uschè grond. Ussa, 80 dis suenter il campiunadi mundial, è el cuntent cun la lavur ch’è vegnida fatga.

19 da 22 projects èn vegnids realisads

Il comité d’organisaziun, vischnancas ma era firmas avevan inoltrà ideas sco ch’ins savess a lunga vista profitar dal eveniment. Quest projects ha la scol’auta da Lucerna persequità ed era observa. Ussa han els valità ils projects. Quatter projects han survegnì la valitaziun «fitg bun». Uschia per exempel il project da l'Engadin St. Moritz Mountain SA. Els han gì la finamira dad optimar la preparaziun da pista. Quai è gartegià fitg bain, uschia ch’ins ha pudì spargnar raps sco era reducir las substanzas nuschaivlas. Diesch ulteriurs projects han survegnì in «bun». Tar quest projects na è u il project anc betg a fin u il resultat ha betg persvadì. Sut il stritg cuntentan pia passa la mesadad dals projects. Sulettamain tschintg projects n’èn betg vegnids da nizzegiar il potenzial e trais han fatg naufragi.

Facit fitg positiv

Malgrà ch’il studi chatta tar mintga project puncts da critica pon ils organisaturs - tenor ils responsabels dal studi - esser fitg loschs da lur lavur prestada. L'eveniment saja vegnì organisà, era quai che pertutga ils effects a lunga vista, quasi optimal. Ussa saja impurtant da cuntinuar cun la lavur. Uschia ha il president dal comité d’organisaziun Hugo Wetzel anc differents projects ch’el vul terminar. Per exempel crear in center da cumpetenzas nua ch’ins po profitar dal different savair che exista en connex cun eveniments gronds da sport. Quai na saja anc gartegia dentant saja el là da buna speranza.

Campiunadi mundial da hockey 2020 a Turitg-Losanna po profitar

In che po profitar da quest studi e las conclusiun è il team enturn Gian Gilli ch'organisescha il campiunadi mundial da hockey dal 2020 a Turitg e Losanna. Quai saja era l’idea per ils proxims gronds eveniments da sport en Svizra. Grazia a da quests studis da persistenza po l’organisaziun vegnir optimada.

