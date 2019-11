Tge far suenter la matura? Ina dumonda che preoccupescha bleras giuvnas e blers giuvens. Per gidar da chattar il studi ideal ha il Lyceum Alpinum a Zuoz envidà scolas e scolars ad ina fiera da furmaziun.

Emprima fiera da furmaziun per scolaras e scolars en Engiadina

Tge far suenter la matura?

Sin nivel internaziunal exista questa furma da barat tranter scolas e futurs students en sasez gia ditg. Per dar in'invista en las numerusas pussibilitads da scolaziun era a scolaras e scolars da l’Engiadina, ha il Lyceum Alpinum a Zuoz envidà 24 scolas professiunalas, scolas autas ed universitads da la Svizra e Germania ad ina fiera da furmaziun. Radund 60 giuvnas e giuvens han profità da questa occasiun.

Tenor ils organisaturs ina situaziun da win win. Per l'ina han tut las scolas autas grond interess d'emplenir tut lur plazzas da studi, per l’autra gida in tal barat era a las scolaras ed ils scolars da prender ina decisiun.

