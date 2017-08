Tgi è gist guardiachamona da la chamona Linard?

Mintg’emna in auter guardiachamona. Quai è il sistem che vegn pratitgà sin la chamona dal CAS sur Lavin sut il Piz Linard. In sistem che vegn pratitgà gia dapi 20 onns uschia.

Dal cumenzament da fanadur fin ca. mez settember è la chamona Linard averta è vegn manada da guardiachamonas. Il sistem para dad esser simpel. Mintg’emna mainan autras persunas la gestiun da la chamona, vul dir cun cuschinar, nettegiar e tgirar il contact cun ils giasts.

I dovra in schef da chamona

Per che quai funcziuna dovri schef da chamona. Per la chamona Linard è quai Sepp Erni da Sent. Il schef da chamona è responsabel per cumpar las mangiativas, ils transports cun helicopter sin la chamona sco er la coordinaziun tranter ils guardiachamona.

