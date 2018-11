La resposta sin questa dumonda furnescha in nov studi ch'è vegnì preschentà a la festa da voluntaris a San Murezzan.

Ils voluntaris dad oz e da damaun veglian betg mo gidar mabain sa participar, trair decisiuns ed avair il sentiment ch'i fetschia senn da s'engaschar voluntariamain. Quai differenzieschia els dals voluntaris tradiziunals, constatescha il studi da l'Institut Gottlieb Duttweiler, fatg sin incumbensa dal Migros Kulturprozent.

Legenda: Studi «ils novs voluntaris» RTR, Riccarda Müller

Definir da nov il term voluntari saja dentant be in midament. Era las pussaivladads digitalas midian fitg la lavur voluntara. Dad ina vart saja l'organisaziun pli simpla. Organisaturs dad occurrenzas pon per exempel tschertgar voluntaris sur plattafurmas online. Da l'autra vart possian ils voluntaris s'engaschar pli simpel là nua ch'els han lur interess.

Lavur voluntara va enavos

Adina pli paucs prestan lavur voluntara, quai mussa la retschertga davart la lavur voluntara che vegn fatga mintga tschintg onns. Quai giaja dentant tras tut las vegliadetgnas, ha Cornelia Hürzeler dal Migros Kulturprozent ditg envers RTR.

Ils giuvens na sajan damai betg pli pauc voluntaris ch'ils pli vegls. Els na sa sajan simplamain betg adina conscients da prestar lavur voluntara.

Perquai saja quai impurtant dad intunar che betg be lavurs tradiziunalas sco transports da persunas attempadas sajan lavurs voluntaras mabain ch'era scriver artitgels sin Wikipedia u esser commember en ina societad saja lavur voluntara.

RR actualitad 06:00