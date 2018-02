Las tschernas e reelecziuns per tut ils uffizis communals vacants han lieu a Zuoz tradiziunalmain da Chalandamarz, l’emprim da mars. Quest onn èn ultra l’elecziun d’in nov president er da confermar dus sezs en il cussegl communal: Lucian Schucan per in onn e Peider Andri Vital per il terz trienni. Ils candidats per ulteriuras caricas communalas libras vegnan er nominads a la radunanza communala.

Dapli paja per president

Il salari dal president communal duai nov esser 80'000 francs, 10'000 francs pli aut che fin uss. La raschun per quel augment è tenor missiva il fatg, ch'il pensum dal president definì cun 50 %, ha da vegnir accumplì en moda fitg flexibla. La nova indemnisaziun valess per il successur da Flurin Wieser, che surdat ses uffizi cumenzament da zercladur 2018.

Credit da 1.95 milliuns

Sper la nominaziun per las tschernas da Chalandamarz, ha la radunanza communala dals 14 da favrer er da deliberar ina dumonda da credit da 1,95 milliuns francs per il project dal sviament Pro Sur. Quel duai sviar il traffic per l'access da la part sura da la vischnanca da Zuoz.