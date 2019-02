«The Blind Session» è in experiment. Dentant betg mo per il chantautur Fabe Vega, mabain era per ses public. Per radund in'ura e mesa resta la glisch numnadamain stizzada. Tras quest effect daventan ils aspectaturs mo pli auditurs. Senza las diversas distracziuns duai s'intensivar l’experientscha dal concert nua che sulettamain la musica duai star en il center.

A Scuol en il Cult. han ins pudì sa participar per la penultima giada en quest experiment. Da la partida era RTR.

TR Telesguard 17:40