Engiadina - Thomas Nievergelt è nov a la testa dal Museum Engiadinais

Il Samedrin ha surprendì da Gian Duri Ratti il presidi da la Fundaziun Museum Engiadinais. Cun quella midada fiss er liber in sez en il cussegl per in represchentant da la Regiun Malögia.