Gia per la quarta giada fa il Tour de ski fermativa en Val Müstair. Al pe dal piz Daint datti puspè in sprint.

Or da Telesguard dals 12.12.2018.

Gia per la quarta giada datti ina etappa dal Tour de ski en Val Müstair. Il prim da schaner s’entaupa l’elita dal sport da passlung a Tschierv en la patria da Dario Cologna. Alura vegn puspè cumbattì per secundas ed in bun rang.

En l’organisaziun d'ina etappa dal Tour de ski han ils Jauers pia ina tscherta experientscha. In novum è l’occurrenza dentant per il nov president dal comité d’organisaziun, Guido Mittner. Quel ha surpiglià questa carica l'entschatta da l’onn. Uss suenter bun dudesch mais èn las lavurs bain avanzadas. L’elita dal sport da passlung po vegnir en Val Müstair.

Nov president, novas ideas

Gia cun l’ediziun da quest enviern vul il nov president metter in u l’auter accent spectacular. Suenter l’etappa dal prim da schaner vali alura la paina da studegiar novums. In da quels pudess esser ina etappa da distanza che va en direcziun Pass dal Fuorn u lura da la val engiu vers Furom e da là puspè enavos a Tschierv.

Maletg 1 / 3 Legenda: Traject Tour de ski en Val Müstair RTR, Roman Dobler Maletg 2 / 3 Legenda: Tribuna Tour de ski Val Müstair RTR, Roman Dobler Maletg 3 / 3 Legenda: Tribuna gia installada pel Tour de ski RTR, Roman Dobler

Tut pront – equipas han dimora en val

Trais emnas avant l’ediziun da quest enviern en las lavurs da preparaziun gia bain avanzadas. La tribuna è gia vegnida montada l'october. Per il mument vegn lavurà vi da la tenda da festa. Era la loipa è gia installada. Sa chapescha vegn il traject final dentant pir mess en vigur curt avant l’etappa dal prim da schaner. Positiv è era l’alloschi da las atletas e dals atlets. Tuts han dimora en Val Müstair.

