Il Tour de Ski en Val Müstair è in eveniment unic – ed el ha in grond effect da reclama. Passa 6'000 aspectaturas ed aspectaturs han visità Tschierv durant il di da la cursa. Els han giudì l’atmosfera da cumpetiziun, l’aura ma er il da mangiar.

Il da mangiar era quest onn spezial: Tut quai ch'è vegnì offert era da derivanza indigena u da la regiun. Ils giasts duajan savair, tge ch’els mangian e la qualitad duai esser fitg buna, di il responsabel per l’alimentaziun, Rolf Gubler.

Rolf Gubler ha surpiglià la funcziun dal schef per alimentaziun e pernottaziuns quest onn per l’emprima giada. Quai saja ina sfida per el: Organisar e preparar ensemen cun ses team pasts per tantas persunas na saja betg stà simpel.

