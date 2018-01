Tradiziun periclitada – Babania ad Ardez

Il di dals Trais Retgs è medemamain il di da Babania ad Ardez. La sort decida tge matta che balla la saira cun tge mat al «bal da la schocca cotschna». Ils mats però sa fan rars.

Sursiglir cuntegn supplementar Babania ad Ardez La sort decida cun trair il cedel ord in chapè tge matta che balla cun tge mat. A las 19:30 cumenza il cortegi culs pèrins tras il vitg enfin tar la sala da bal. Ballà vegnan il valzer, la mazurca, il schottisch e la polca sco da temp vegl. Natiralmain èn las giuvnas vestgidas cul costum engiadinais, ils giuvens cun frac e cilinder.

Schon dal 1966 era quai in problem, quella giada avevan ins memia paucas giuvnas che sa participavan al «bal da la schocca cotschna» ad Ardez. Malgrà la mancanza, fin oz han ins adina chattà avunda giuvnas e giuvens per organisar la festa tradiziunala.

Quest onn n’èn betg las giuvnas il problem, quest’onn datti ina mancanza da giuvens. Andrina Thom, la presidenta da la societad da giuventetgna va perquai in tschertga da giuvens en ils vitgs vischins. Ella vul far tut il pussaivel per mantegnair la veglia tradiziun ad Ardez.

La Babania è per la giuventetgna d’Ardez in‘eveniment tut spezial, quels che participeschan han grond daletg. Andrina Thom na chapescha perquai betg ch'ils giuvens na s’interessan betg per questa bella tradiziun.

