Igl è enconuschent tge dis ch'i po dar bler traffic sin las vias en Engiadina. Tar quests dis tutga er l’ultima sonda da las vacanzas da Nadal. Blers giasts turnan lura a chasa. Perquai sa prepara er la Viafier Retica tar il tunnel dal Veraina sin blers autos. Empè da dus trens l’ura èn ids trais ed il persunal è stà planisà sin il maximum.

Traffic sa sparpaglia

Quest onn però n’han ils collavuraturs dal Veraina betg gì tant da far sco spetga. Mai han automobilistas ed automobilists stuì spetgar dapli che 30 minutas a Sagliains. Tenor Simon Rohner, il responsabel dal transport d’autos ha quai differents motivs. Per l'ina sa sparpaglia ozendi il traffic sin plirs dis ed i dependa er da l’aura. Sche las vias sur ils pass èn bunas giajan er blers sur quels. En general datti ozendi numnadamain dapli autos sin via, di Simon Rohner.

Il favrer dettia però in'autra situaziun e lura saja da quintar cun colonnas. Quasi mintga sonda saja in di da midada cura ch'ils ins arrivan ed auters giasts partan puspè ord l'Engiadina.

RTR actualitad 12:00