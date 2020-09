Midadas tar il traffic public datti tar la purschida dal bus da notg ed er ils custs per la nova fermativa da bus a Samedan Cho d'Punt èn vegnids budgetads. Questa fermativa da bus va en funcziun la primavaira 2021.

A partir da l'enviern che vegn circulescha be pli l'ultim curs dal bus da notg enfin a Cinuos-chel staziun, quai dentant be sin dumonda. Per spargnar e perquai che las frequenzas tranter S-chanf e Cinuos-chel èn pitschnas era vegnì proponì, da stritgar quella purschida fin a Cinuos-chel suenter la midada da l'urari il december 2020 e laschar cursar il bus da notg be fin a S-chanf.

La radunanza da delegads traffic public Engiadin’Ota ha approvà la gievgia il preventiv 2021. Per las midadas èn vegnids budgetads radund 18'000 francs.