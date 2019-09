La radunanza da delegads traffic public Engiadin'Ota ha approvà oz il preventiv 2020 ed approvà midadas dal traffic public.

La pli gronda midada datti en la regiun da la Plaiv

A partir da la stad che vegn circulescha il bus da la lingia 7 tranter La Punt Chamues-ch e Cinuos-chel Brail mintga mes'ura. Quest giavisch exista e vegn discussiunà dapi passa sis onns. Actualmain datti mo ina colliaziun da bus mintga duas uras.

La radunanza da delegads ha budgetà 100'000 francs per questa colliaziun. Cun ina colliaziun mintga mes'ura na duai il bus betg pli esser be med da transport per ils scolars da la regiun, mabain er daventar pli attractiv per giasts ed indigens.

