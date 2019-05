Il cumenzament anticipà da la stagiun, ils 30 da november 2019 fin ils 19 d’avrigl 2020, duai esser ina emprova per in onn. Quint hajan ins da far cun radund 120’000 francs en pli per las duas emnas. En tut custa il traffic public a las vischnancas d’Engiadin’Ota stgars 3 milliuns francs l’onn. Quest onn datti perfin enavos in pèr raps a las vischnancas, ha declerà la presidenta da l’associaziun, Monzi Schmidt.

Blers resuns e propostas

Numerus èn stads ils resuns davart megliuraziuns per la purschida dal traffic public en Engiadina e las valladas dal sid. Bleras remartgas pertutgian la colliaziun da tren tranter Bever e Samedan, nua ch’il tren da l’Alvra na sa ferma betg a Bever, dentant a Spinas.

Grondas sfidas

Sper la realisaziun d’in access per il quartier da Cho d’Punt a Samedan, ha la suprastanza er d’instradar la publicaziun uffiziala per in nov contract a reguard il traffic public en Engaidin’Ota. Il contract cun l’Engadin Bus SA scada numnadamain l’onn 2024.

