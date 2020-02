La notg sin sonda hai dà a San Murezzan in accident da traffic nua che trais persunas èn vegnidas blessadas.

Maletg 1 / 2 Legenda: L'SUV da vart dretga è l'auta dal manischunz ch'è sa durmentà, l'auter è il taxi. MAD, Polizia chantunala Maletg 2 / 2 Legenda: En quest auto da persunas n'è la famiglia per fortuna betg sa blessada. MAD, Polizia chantunala

Curt avant mesanotg charrava in automobilist da Silvaplauna en direcziun San Murezzan. Tenor sias atgnas indicaziuns è el sa cupidà curtamain tar la schanza olimpica. El è vegnì cun ses auto sin l'auter vial ed ha sdrimà en ina curva in taxi che vegniva encunter. Lez è suenter la collisiun vegnì sin l'auter vial nua ch'i ha dà ina collisiun frontala cun in terz auto, cun en ina famiglia.

La famiglia en il terz auto, n'è betg vegnida blessada. Il manischunz dal taxi ed ils dus passagiers da l'emprim auto èn vegnids blessads lev ed èn vegnids transportads cun mintgamai in'ambulanza en l'Ospital regiunal da l'Engiadin'Ota. Tut ils trais autos èn donnegiads totalmain.

La via è stada serrada per radund duas uras, fertant ch'i ha dà in sviament sur Champfér.

