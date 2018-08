Trai(l)s vals – in concept per bikers en Engiadina

Il concept Trai(l)s Vals duess colliar las regiuns turisticas tranter la Val Müstair, Engiadina Bassa e Samignun. Il mountainbike respectivamain l'e-bike ha adina dapli impurtanza per il turissem. Era la Regiun Engiadina Bassa / Val Müstair vul profitar dal grond trend, quai tenor la communicaziun da la conferenza da presidents.

Il turissem da stad daventa adina pli impurtant oravant tut per las pendicularas, quellas en a la tschertga d’alternativas. Sper il sport d’enviern duess il bike esser quella purschida aut sin las muntognas.

Realisar in concept da bike

Ir cun il bike vegn adina pli impurtant, quai è la Regiun Engiadina Bassa / Val Müstair persvasa. Perquai han els deliberà in import da 33’000 francs per laschar examinar las pussaivladads per daventar in «Mecca» da bikers. Las pendicularas Scuol e Samignun sa participeschan als custs cun mintgamai 15% vi dal import surmenziunà.

RR novitads 06:00