Trais blessads tar accident tranter Brail e Zernez

Tranter Zernez e Brail hai dà glindesdi en damaun in accident cun trais autos. Ils trais è sa blessads. La via è restada serrada durant duas uras.

In Talian da 54 onns era en viadi da Zernez vers Brail. En ina curva a dretga è el ì en schlitta e collidà da la vart cun in auto che vegniva encunter. Lura è el anc collidà cun in segund auto. Il Talian è vegnì transportà cun blessuras mezgrevas en l’ospital da Scuol. Ils dus auters manischunzs èn sa blessads levamain.

RR novitads 16:00