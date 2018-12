A Samignun vegnan 80% da las pernottaziuns generadas dal turissem d’enviern. Las pendicularas èn il motor economic, perquai prevesa il vitg da Samignun da fabritgar duas pendicularas. Ina entasum la val, davent da la fracziun da Samignun e l’autra orasum la val, davent da Laret-Compatsch.

Hotels, bars, tancadis e passa tschuncanta butias existan oravant tut pervia da las pendicularas – quel è il motor da la regiun. Tenor la vischnanca è l’engrondiment la suletta schanza per promover l’economia futura ed era per far frunt a la depopulaziun.

Investir tut en il turissem d’enviern e la fallada via, il clima prevesa in auter avegnir. Tenor las associaziuns per l’ambient destruescha quest project anc dapli natira da grond’impurtanza. Sper quai, sto ina regiun turistica plaun planet realisar autras strategias per surviver era en avegnir cun success.

Legenda: Pendicularas Samignun - il project previs cun duas novas pendicularas e duas sutgeras RTR, grafica

Il project

Planisà èn duas pendicularas e duas sutgeras che vegnan a custar radund 90 milliuns francs. 60 milliuns vegnan investidas da la gestiun da skis «Silvretta Seilbahn AG», 30 milliuns vegnan generads tras in auzament dal chapital d’aczias. Il vitg è participà cun radund in terz da las aczias, uschè ch'els mainan radund 10 milliuns en il project previs.

