Traject dal Nationalpark Bike-Maraton pront per il grond di

La pli gronda cursa da bike in Svizra – il Bike-Maraton enturn il parc naziunal svizzer è pront per ils radund 2’000 curridurs, quai malgrà las grondas malauras.

137 kilometers sin vias champestras, sur pass ora, tras guauds e sperasvi a prada e vitgs. Esser pront sin il grond di è ina sfida per ils organisaturs. Oravant tut causa che las malauras avevan devastà in divers lieus il traject.

Ils 3 puncts neuralgics:

Val S-charl (Scuol)

La via da la val S-charl era vegni devastà sin plirs kilometers, grazia al grond engaschament da la vischnanca da Scuol è quella part ussa puspè bain transibel. Causa las malauras è la via pli lomia sco auters onns. Il traversar sin quel traject vegn ad esser pli grev.

Val Mora (Val Müstair)

Era in Val Mora han devastà 3 bovas il traject dal Bike-Maraton. Grazia la lavur da la gruppa da lavur da la vischnanca da Val Müstair è era quella part ussa en in bun stadi per traversar cul bike.

Pass Chaschauna (Livigno – S-chanf)

Da la vart da Livigno è il traject in fitg bun stadi. Da la vart vers S-chanf è la gruppa da lavur da la vischnanca da S-chanf anc vidlonder a refar ils donns da las ultimas malauras. Enfin al di da la cursa ins prevesa d’esser pront. Il president dal OK Claudio Duschletta propona da descender dal bike e chaminar, be fitg buns bikers duajan ristgar da restar sin il bike.

La prevista da l’aura è buna per l’emna avant il 16avel Bike-Maraton, uschè ch’ins sperescha da betg avair anc surpraisas e che la cursa astga vegnir manada tras sin il traject original enturn il parc naziunal svizzer.