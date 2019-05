Ils iniziants d'ina petiziun spetgan da chantun e regenza che la fasa da projectaziun ed admissiun per il project vegnia reducida ad in minimum.

Tenor text da la petiziun èn ils iniziants conscients da la gronda impurtanza d’ina via segira per tut la regiun – l’Engiadina e la Bergiaglia – ed els sustegnan perquai er la realisaziun dal project. Quel aveva il cusseglier guvernativ Mario Cavigelli preschentà durant duas sairadas en Engiadina ils 9 e 16 d’avrigl.

Segirar entant en autras manieras

La projectaziun d’ina via segira tranter Segl e Malögia na duess betg durar tut tenor planisaziun in decenni, uschia la supplica dals iniziants. Ultra da quai pretendan ils cussegliers gronds Mario Salis, Heidi Clalüna, Linard Weidmann, Markus Berweger e Maurizio Michaal ch’i vegnia investì bain spert en ulteriuras mesiras per segirar il traject. Per exempel cun ulteriuras lantschas per siglientar lavinas.

Evitar serrada da via

Il terz punct da la petiziun è che la via periclitada tranter Segl e Malögia vegnia serrada per uschè curtas periodas sco pussibel.

Fin als 8 da zercladur vegnan uss ramassadas suttascripziuns per la petiziun. Quella vulan ils iniziants lura surdar a Mario Cavigelli en occasiun da la sessiun «extra muros» dal Cussegl grond a Puntraschigna (11.-14.06.2019)

