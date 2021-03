La via da Malögia, tranter Segl e Plaun da Lej, sto regularmain vegnir serrada per motivs da segirtad. Uss duai in tunnel schliar il problem. Il chantun ha perquai avert la consultaziun davart il project, sco la regenza communitgescha.

Gia il 2009 eri vegnì evaluà in project. Quel era però vegnì refusà, suenter las posiziuns da la protecziun da la natira e da la patria.

Il nov project prevesa in tunnel da 2,2 kilometers. A l'ost cumenza il tunnel 170 meters suenter la rundella Segl Föglias en direcziun Malögia.

Legenda: MAD, Uffizi federal per topografia, Swisstopo

Parallel al tunnel da via vegn construida ina gallaria da segirezza. Sut set tunnels è quella lura colliada cun il tunnel principal. La via dad uss duai vegnir renatiralisada per part, ma duai vinavant funcziunar sco via d'access per Segl Baselgia. Plinavant duai er dar ina via da velo charrabla en omaduas direcziuns.

Il project è budgetà cun 230 milliuns francs. La consultaziun duai anc cuzzar fin la fin zercladur 2021.

Mesiras a curta vista

Fin ch'il tunnel è però construì, datti mesiras a curta vista nua ch'i va per installar pitgas da siglientar lavinas ed in sistem d'alarm. Quai dentant sut la premissa ch'il project vegn er approvà. Questas mesiras duain sur tut augmentar la segirezza. Sche pussaivel er reducir il temp che la via è serrada.

Ord l'archiv:

Il 2019 aveva il chantun preschentà il project.