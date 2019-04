La societad ha registrà l'onn 2017/18 in plus tar la svieuta dals bigliets da skis durant l'enviern e cudeschà ina stad da record il 2018. Ils proxims dus onns vulan las pendicularas investir 10 milliuns francs.

In svilup allegraivel haja er dà durant l’ultim onn da gestiun 2017/18 tar il martgà chinais, scriva il cussegl administrativ da la Engiadina Mountains SA en ses rapport. La finamira saja vinavant d’augmentar il numer da skiunzs da la China.

Cas pendent project Signal

Ils plans per remplazzar l’access da Signal en la regiun da skis da San Murezzan vegnan puspè retardads. Quai causa in recurs pendent tar la dretgira administrativa federala. Tuttina vul la societad uss laschar elavurar il project en detagl. Uschè pudess cumenzar la realisaziun dal nov implant il 2020, uschia il president dal cussegl administrativ, Luis Wieser.

Novas prioritads

Causa il retard dal project Signal, han las pendicularas Engiadina San Murezzan Mountains priorisà autras investiziuns da total 10 milliuns francs per ils proxims dus onns. Gia questa stad datti in nov sistem da tracziun per la pendiculara da Marguns. En pli vegn il motor ed ils stgabels da la sutgera da Trais Fluors remplazzads per la stagiun 2019/2020. Cun la sanaziun cumpletta ed in ingrondiment dal restaurant Marguns vegn cumenzà la stad 2020. En il nov stabiliment èn previsas differentas partiziuns ed er novas localitads per la tgira d’uffants sur mezdi.

Legenda: Luis Wieser è vegnì confermà sco president per ulteriurs 3 onns. RTR, Anna Caprez

Fin per Lej da la Pêsch

Il restaurant Lej da la Pêsch na vegnia betg pli gestiunà en avegnir, ha communitgà il president dal cussegl administrativ da la Engiadina San Murezzan Mountains SA a la radunanza generala. Ins haja entant mess da la vart in import per pudair trair giu l’edifizi che sa chatta sin terren da la vischnanca da Samedan. In’opziun da vender il bajetg en la regiun da skis avess dà, dentant saja quella giu da maisa suenter difficultads giuridicas cun ils burgais da Samedan, uschia Luis Wieser.

Tractativas per nov hotel

Il project d’ina tschinta rudlanta che maness ils sportists dal parcadi fin tar la staziun da val da Marguns, saja vegnì sistì. Quai pervi da discurs che las pendicularas hajan actualmain cun la Viafier Retica e la vischnanca da Schlarigna a reguard plans per in nov hotel sin l’areal dal parcadi Marguns.

