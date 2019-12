Il Tribunal administrativ federal ha decis che las Ovras Electricas d’Engiadina dastgan metter a quint a las vischnancas concessiunaras il diever da la rait, sche quellas dovran la rait da l’interpresa per retrair forza da terzs.

Las Ouvras Electricas d'Engiadina OEE èn obligadas da furnir energia a las vischnancas en la regiun da concessiun tranter S-chanf e Scuol – e quai per part gratuit u a cundiziuns pli favuraivlas. Per garantir quai, han las ovras da metter a disposiziun la rait per scumpartir la forza.

Sclerì la situaziun giuridica

Fin uss n'era quai betg dal tut cler, sche quai è er il cas, sche las vischnancas retiran la forza tar terzs, vul dir tar auters furniturs. La cumissiun federala d'electricitad, la ELCom, ed uss er il Tribunal administrativ federal èn vegnids a la conclusiun che las ovras electricas pon en quest cas far pajar in tschert import per il diever da la rait. Ils ultims 6 onns avevan las vischnancas concessiunaras numnadamain retratg la forza electrica dal martgà liber.

Decisiun senza gronds effects

Uschè svelt che la decisiun dal Tribunal administrativ federal è en vigur, vegnian las OEE a metter a quint la taxa per il diever da la rait durant quest temp, scrivan las ovras electricas. Quai n'haja però betg gronda influenza. Las vischnancas concessiunaras hajan decis, da retrair a partir dal 2020 tut l'energia tar las OEE.

