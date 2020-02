Silvana Steiner-Vasella è creschida si a Samedan en ina famiglia dal Puschlav. Cun sia famiglia discurra ella rumantsch e viva a San Murezzan.

La trilinguitad è ses mintgadi, surtut sch'i va per ponderar. Bain saja il rumantsch la lingua materna ed era quella dal cor, sch'i va per s'exprimer precis vai meglier per tudestg. Ed il talian, gea, quel vegnia savens in pau a la curta. Sper las trais linguas chantunalas, discurra Silvana Steiner er franzos ed englais.

Ils avantatgs da savair discurrer pliras linguas è er la basa per emprender pli simpel ina nova lingua. E precis quest avantatg veglia ella era dar enavant a sia figlia, perquai discurrian els a chasa rumantsch.

Sco famiglia rumantscha en in conturn tudestg da San Murezzan essan nus exots.

Perquai sa legria ella adina, cura ch'ella giaja a Silvaplauna a dar scola. La scola a San Murezzan e cunquai er ses mintgadi saja oramai fitg tudestg. E surtut cura ch’i va per tratgs culinarics, profita la dunna er da sias ragischs en la val taliana.