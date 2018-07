Ils vischins dal bigl eran responsabels per il bigl, quel era funtauna da baiver, il lieu per bavrar il muvel e per far laschiva, ma era il lieu d’inscunter per dar ina baterlada. Oz è quai tut mo pli in object per embellir l’aspect dal vitg.

Reanimar in lieu social

L’artist Curdin Tones, naschì en vischinanza da Turitg, studegià art en Ollanda, cun ragischs famigliaras ed ina chasa a Tschlin prevesa da realisar ord il bigl d’amez il vitg ina oasa da wellness. Natiralmain stat il wellness en il center da l’idea ma era l’idea da reanimar il bigl sco inscunter per ils abitants.

Gia l’acziun dal telefon ha collià e manà ensemen la populaziun, quest’acziun da wellness duess avair il medem effect. In inscunter tar il bigl dal vitg sco da pli baud.

Sche l’acziun avess d’avair success sche prevesa l’artist Curdin Tones da realisar il project er en autras fracziuns dal vitg da Valsot.

