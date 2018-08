Or da sil punct dals 07.08.2018.

Chasas Engiadinaisas e baroc, ina cumbinaziun nunusitada pudess ins manegiar sin l’emprim’udida. Dentant n’è betg mo il public intgantà da quest idea, mabain era ils organisaturs e musicists.

Tgi saja oravant tut l’architectura particulara cun locals plitost pitschens, lain vegl e mirs gross che lascha transmidar in solit suler Engiadinais en ina sala da concert. Quai manegia Johanna Soller, cembalista e responsabla per la direcziun artistica da quest festival. A l’entschatta saja era ella stada en zic sceptica, sch’ina chasa Engiadinaisa saja propi buna da remplazzar ina sala da concert. Gia suenter l’emprim concert l’emna passada esì dentant stad evident che quest concept, naschì ina giada cun far vacanzas a Guarda na tuna betg mo bain, mabain attira era divers giasts ed indigens.

Il festival na duai betg mo cuntinuar...

Cun reacziuns positivas da tut las varts èn ils responsabels gia vi da planisar per l'onn proxim la segunda ediziun dal festiva. Sche quai va tenor Johanna Soller, sche duai il festival crescher cun anc dapli concerts en sulers e dapli lieus da represchentaziun enturn Guarda. Ultra da quai vulessan ils organisaturs en avegnir era porscher curs da maister per scolars da musica.

RR sil punct 17:45