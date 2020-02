Marco Steinemann ha fatg il diplom da guida da muntogna. Las muntognas da l’Engiadina d’enviern e da stad – quai è sia gronda passiun. Dacurt ha el ensemen cun ulteriuras guidas fundà ina firma che porscha turas e curs.

L'airbag è be in’ulteriura segirezza

Barifox, pala e sonda – quest material è indispensabel per ir sin ina tura da skis. E lura dovri er experientscha da leger la naiv. Quai è la basa per giudair la situaziun da lavinas sin turas d’enviern. L'airbag duess esser in object da segirezza supplementar. Quel na dess dentant betg influenzar decisiuns, nua ch'ina tura va tras. Marco Steinemann è persvadì che quest airbag porta in tschert ristg ed influenzescha era l’elecziun da la tura.

La guida decida

La tura n'è betg finida sisum il piz. Ussa pir sto la guida esser ferma, trair decisiuns independentamain da las pretaisas che vegnan da la gruppa. Savair leger la cuntrada, enconuscher las situaziun ed esser concentrà tar la chaussa – lura è la skiada in eveniment allegraivel e na daventa betg in horror.

